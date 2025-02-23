Fenerbahçe Galatasaray Rekabetinde 402. Randevu: Jose Mourinho mu Okan Buruk mu?

Süper Lig bu hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk yarışında kritik önemdeki maç önce Galatasaray 63 puanla lider durumda bulunurken Fenerbahçe ise 6 puan geride 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig’in ilk yarısında Fenerbahçe’nin sahasında oynan karşılaşmada Galatasaray 3-1’lik skorla galip gelmişti.

İki takım yarın oynanacak maçta tarihlerinde 402. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe bu karşılaşmalardan 149 kez galip ayrılırken Galatasaray ise biri hükmen olmak üzere 129 kez galip geldi. İki takım arasında oynanan 123 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

17 İSİM İLK KEZ DERBİ SAHNESİNDE BOY GÖSTEREBİLİR

Sarı-kırmızılıların geniş kadrosunda yer alan Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın ve Yusuf Demir'in yanı sıra yeni transferlerden Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta teknik direktör Okan Buruk'un tercih etmesi halinde Fenerbahçe’ye karşı Galatasaray formasıyla ilk kez derbi heyecanını yaşayabilir.

Fenerbahçe'de ise Filip Kostic, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Ertuğrul Çetin'in yanı sıra altyapıdan A takıma katılan ve performansıyla dikkat çeken Yusuf Akçiçek, Jose Mourinho’nun tercih etmesi halinde Galatasaray derbisinde ilk kez forma giyebilir.

OKAN BURUK’UN DERBİ PERFORMANSI

Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın başında 5 kez Fenerbahçe’ye rakip olurken, bu maçlarda gösterdiği performans dikkat çekti.

Fenerbahçe’ye karşı 5 maçta takımına liderlik eden teknik adam 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken takımı rakip kaleye 9 gol atma başarısı elde etti. Buruk’un öğrencileri bu 5 maçta ise kalelerinde yalnızca 2 gol gördü.

MOURİNHO’NUN GALATASARAY KARNESİ

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı ilk derbiden 3-1’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Real Madrid döneminde Galatasaray ile iki kez karşı karşıya gelen Portekizli teknik adam, bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Chelsea döneminde ise Mourinho Galatasaray’a karşı bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

GALATASARAY KENDİ SAHASINDA YENİLGİ GÖRMEDİ

Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı 12 maçta hiç mağlup olmayarak kendi sahasında etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmesini bildi.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA ETKİLİ

Fenerbahçe ise bu sezon Süper Lig'de çıktığı deplasmanlarda yalnızca Beşiktaş’a mağlup oldu. 3 deplasmandan beraberlikle dönen Fenerbahçe, 8 maçtan ise galibiyetle çıkmayı başardı.

KALECİLERİN PERFORMANSI MAÇIN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Takımdaki 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, derbilerdeki deneyimiyle ön plana çıkan isimlerden biri konumunda bulunuyor.

2011-2012 sezonundan beri sarı-kırmızılı takımda forma giyen Muslera, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 32 maçta ise 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli kaleci, söz konusu maçlarda da 26 kez topu ağlarında görürken 14 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, bu sezon 9 maçta Galatasaray'ın kalesini korurken, şu ana dek Fenerbahçe derbisinde hiç forma giymedi.

FENERBAHÇE’NİN FİLE BEKÇİLERİNİN DERBİ PERFORMANSI

Galatasaray karşısında toplamda 3 derbide oynayan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, söz konusu karşılaşmaların 2'sinde gol yemedi.

Livakovic, geçen sezon ligde Ülker Stadı'nda 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta ilk kez Galatasaray karşısında görev aldı. Hırvat kaleci, sarı-kırmızılılar karşısında ikinci maçına ise geçen sezon RAMS Park'ta 1-0 kazandıkları karşılaşmada çıktı.

Galatasaray'a karşı ilk iki derbide kalesini gole kapatan Livakovic, bu sezonun ilk yarısında mağlup oldukları karşılaşmada ise 3 gol yedi.

İrfan Can Eğribayat İSE, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı 1 derbide kaleye geçti.

Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 26 yaşındaki file bekçisi, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısındaki derbide Galatasaray'a karşı forma giyen İrfan Can Eğribayat, söz konusu müsabakada 3 gol yedi.

GOL KRALLIĞI YARIŞI

Süper Lig'de zirve mücadelesi devam ederken, gol krallığı yarışında da kıyasıya rekabet yaşanıyor. Zirvede 18 golle Krzysztof Piatek yer alırken onu 15 golle Youssef En Nesyri takip ediyor. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ise 14 golle bu iki ismi yakından takip ediyor.

116 YILLIK REKABETTEN NOTLAR

Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı ilk galibiyetini ancak 8. randevuda alabilmişti. Bu galibiyet için tam 5 yıl bekleyen sarı-lacivertliler 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanırken, Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel atmıştı.

14 KİŞİNİN İZLEDİĞİ DERBİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası'nda yoğun sağanak yağış altında oynana müsabakayı, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kalırken, maçı biletsiz 14 kişi izledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci izledi. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihteki yerini aldı.

DERBİNİN EN GOLCÜ İSMİ ZEKİ RIZA SPOREL

Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü kaydetti.

GALİBİYETE HASRET YILLAR

İki takım, ezeli rekabette zaman zaman rakiplerine karşı galibiyet hasreti çekti.

Fenerbahçe üst üste 11, Galatasaray ise 18 maç galip gelemedi. Fenerbahçe, 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemezken 22 Şubat 1953'te aldığı 1-0’lık galibiyetle 11 maçlık hasretine son verdi.

Galatasaray ise 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı müsabaka sonrası tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946'daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrılarak 4 yıllık galibiyet orucunu bozabildi.

Kaynak: AA