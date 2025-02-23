Beşiktaş Antalyaspor Maçına Antalya'da Hazırlanıyor

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer idaresinde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA