Beşiktaş Antalyaspor Maçına Antalya'da Hazırlanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, bugün Antalya’da kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Antalyaspor Maçına Antalya'da Hazırlanıyor

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer idaresinde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş Antalyaspor Maçına Antalya'da Hazırlanıyor - Resim : 1

Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: DHA

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