Beşiktaş Antalyaspor Maçına Antalya'da Hazırlanıyor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, bugün Antalya’da kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer idaresinde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: DHA