Arda Güler 4 Maçtır Kayıp
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i turnuva dışına attığı karşılaşmada milli yıldız Arda Güler yine süre alamadı.
Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in play-off turunun ikinci maçında Manchester City’i turnuva dışına ittiği karşılaşmada milli yıldız Arda Güler’in yine süre alamaması saç baş yoldurdu. Madrid ekibi, City’i 3-1 mağlup ederken son 16’ya yükselmişti.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Real Madrid’in gollerini 4, 33 ve 61. dakikada Kylian Mbappe atarken, City’nin tek golünü ise 90+2'de Nico Gonzalez attı.
Karşılaşma kopma noktasına gelmesine rağmen teknik direktör Ancelotti’nin Arda Güler’e süre vermemesi İspanyol taraftarları çıldırttı.
Arda böylece 4 maçtır hiç süre alamamış oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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