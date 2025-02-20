TFF Açıkladı: Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ya Sevk Edildi
Galatasaray ve Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Galatasaray Kulübü’nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
NE OLMUŞTU?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile federasyona eleştirilerde bulunmuştu.
Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında TFF’nin yabancı hakem kararının ‘rakibin lehine sonuç yaratma’ çabası olduğu söylenmiş, spor kamuoyuna ‘organize kötülüğe’ karşı birleşmeye çağrısı yapılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi