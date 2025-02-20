TFF Açıkladı: Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray ve Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Son Güncelleme:
TFF Açıkladı: Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Galatasaray Kulübü’nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile federasyona eleştirilerde bulunmuştu.

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında TFF’nin yabancı hakem kararının ‘rakibin lehine sonuç yaratma’ çabası olduğu söylenmiş, spor kamuoyuna ‘organize kötülüğe’ karşı birleşmeye çağrısı yapılmıştı.

Galatasaray'dan 'Yabancı Hakem' ÇıkışıGalatasaray'dan 'Yabancı Hakem' ÇıkışıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TFF PFDK Dursun Özbek Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Galatasaray
Son Güncelleme:
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Düzce’de Genç Atletler Kıyasıya Yarıştı: 150 Sporcu Derece İçin Mücadele Etti Düzce’de Genç Atletler Kıyasıya Yarıştı: 150 Sporcu Derece İçin Mücadele Etti
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Galatasaray'dan 'Yabancı Hakem' Çıkışı Galatasaray'dan 'Yabancı Hakem' Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Eğitim- Öğretime Kar Engeli, Valilikler Tek Tek Açıkladı Eğitime Kar Engeli, Valilikler Tek Tek Açıkladı
TFF Açıkladı: Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ya Sevk Edildi Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'lık Oldu
TÜBİTAK Kanun Teklifi TBMM'den Geçti TÜBİTAK Kanun Teklifi TBMM'den Geçti
HSK Kararı Resmi Gazete'de! Devrek ve Gökçeada Kadastro Mahkemeleri Kaldırıldı HSK Devrek ve Gökçeada Kadastro Mahkemeleri Hakkında Karar Verdi
Diyarbakır'da Erkek Dehşeti! Kabusu Yaşattığı Kadını Ambulansta da Rahat Bırakmadı Diyarbakır'da Erkek Dehşeti! Kabusu Yaşattığı Kadını Ambulansta da Rahat Bırakmadı