Trabzonspor Bu Sezon İlki Yaşadı: Fatih Tekke Galibiyetle Başladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında, Trabzonspor RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada Trabzonspor Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Böylelikle Trabzonspor'un 300 günlük deplasman galibiyeti hasreti Fatih Tekke ile son buldu

Trabzonspor Bu Sezon İlki Yaşadı: Fatih Tekke Galibiyetle Başladı

Süper Lig’in 28. hafta maçında Trabzonspor konuk olduğu Başakşehir’i 3-0 mağlup etti. Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile ilk sınavında galip gelerek deplasman fobisine son verdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten bu yana oynadığı 12 dış saha maçının ardından yine aynı rakibi karşısında kazandı.

Trabzonspor Bu Sezon İlki Yaşadı: Fatih Tekke Galibiyetle Başladı - Resim : 1

Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşısında İstanbul'da yine galip gelerek 300 gün aradan sonra deplasman galibiyet hasretine yine aynı sahada son vermeyi başardı. Teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ilk çıktığı maçta galibiyetle başlamış oldu.

13 MAÇTA 8 PUAN

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup oldu, RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

3 ÇALIŞTIRICI GALİP GELEMEMİŞTİ

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti elde edemedi. Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp sadece 3 puan toplayabildi.

Trabzonspor Bu Sezon İlki Yaşadı: Fatih Tekke Galibiyetle Başladı - Resim : 2

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor'a, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde 0-0 berabere kalmıştı. Trabzonspor, bu sezon 4. çalıştırıcısı Fatih Tekke ile ilk maçında deplasmanda ilk 3 puanını elde etti.

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Kaynak: AA-İHA

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