Çağdaş Atan Dönemi Sona mı Eriyor? Başakşehir'den Resmi Açıklama Geldi

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Yenilginin ardından Başakşehir Teknik Direktör Çağdaş Atan, toplantı talep etmişti. Başakşehir, Atan'ın talebi üzerine kendisiyle toplantı yapıldığını ve görüşme sonucunda da Atan'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

Çağdaş Atan Dönemi Sona mı Eriyor? Başakşehir'den Resmi Açıklama Geldi

Başakşehir, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın talebi üzerine toplantı yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Atan'ın görevine devam edeceği duyuruldu.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan'ın talebi üzerine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulumuz ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme sonucunda; geçtiğimiz sezon takımımızın Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde takımımızı gruplara taşıyan, sözleşmesi devam eden Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan görevine devam etmektedir. Çağdaş hocamıza ve ekibine kalan haftalarda başarılar dileriz" denildi.

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Kaynak: İHA

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