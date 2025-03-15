Beşiktaş 9 Kişi Kalan Konyaspor'a Yenildi | Konyaspor 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak Robert Schröder görev yapacak.

İŞTE 11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Aleksic, Melih, Yusuf, Melih

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

CANLI ANLATIM | KONYASPOR 1-0 BEŞİKTAŞ

65' KIRMIZI KART | Ndao. Konyaspor'da Alassane Ndao, 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı

45' GOL | Uğurcan.

27' KIRMIZI KART | Melih Bostan.

1'Maçta ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi