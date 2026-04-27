Fenerbahçe Faturayı Kesti: Tedesco ve Devin Özek'le Yollar Ayrıldı

Dev derbide Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Faturayı Kesti: Tedesco ve Devin Özek'le Yollar Ayrıldı
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup olduğu derbinin ardından sarı-lacivertli kulüpte kritik bir yönetim kurulu toplantısı yaptı. Gün boyu süren görüşmelerin ardından kulüp, ayrılık kararlarını duyurdu.

Alınan karara göre teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yollar ayrıldı. Ayrıca sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi’nin de görevlerine son verildi.

ZEKİ GÖLE DEVAM ETTİRECEK

Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılan isimlere katkılarından dolayı teşekkür edilirken, sezonun kalan bölümünde takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin yer alacağı belirtildi.

İtalyan teknik adam Tedesco, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik direktör, sarı-lacivertli ekiple Süper Kupa zaferi yaşayarak Türkiye kariyerine bir kupa sığdırdı.

