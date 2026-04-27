Efeler Ligi’nde Şampiyon Ziraat Bankkart Oldu

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisinde Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Final serisinde rakibini 3-1, 3-2 ve 3-0’lık skorlarla geçen Ziraat Bankkart, seriyi set vermeden kapatmayı başardı. Böylece hem sezonun zirvesine çıktı hem de kupayı müzesine götürdü.

Efeler Ligi’nde son yıllarda Ankara dominasyonu sürerken, lig kupası üst üste 6. kez başkente gitmiş oldu. Ziraat Bankkart bu başarıyla, Efeler Ligi tarihindeki en fazla şampiyonluk yaşayan kulüpler arasında üst sıralardaki yerini de pekiştirdi.

Kaynak: AA