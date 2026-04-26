Dev Derbide 3 Puan Galatasaray'ın: 10 Kişi Kalan Fenerbahçe Dağıldı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan kritik derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı kaptı. Maça damga vuran anlardan biri, Fenerbahçe’nin 11'inci dakikada kazandığı penaltıyı Anderson Talisca'yla değerlendirememesi oldu. Topu auta gönderen Talisca, takımının öne geçme fırsatını kaçırdı. Galatasaray, 40'ıncı dakikada Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti.

EDERSON OYUN DIŞI KALDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında tansiyon daha da yükseldi. 60'ıncı dakikada Yunus Akgün ceza sahası içinde Oosterwolde'nin yaptığı hareketle yerde kaldı, Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe kalecisi Ederson, hakemin uyarısına uyarak kalesine geçmeyerek itiraz ettiği için ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı ve sarı-lacivertliler sahada 10 kişi kaldı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. 83. dakikada Lucas Torreira’nın golü skoru belirledi: 3-0.

FARK AÇILDI

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltti, Fenerbahçe 67 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar kalan haftalara büyük bir avantajla girerken şampiyonluk ihtimalini ciddi şekilde güçlendirdi.

