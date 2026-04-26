Dev Derbide 3 Puan Galatasaray'ın: 10 Kişi Kalan Fenerbahçe Dağıldı

Galatasaray, kritik derbide Ederson'un da kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, bitime 3 hafta kala puan farkını 7’ye çıkararak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan kritik derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı kaptı. Maça damga vuran anlardan biri, Fenerbahçe’nin 11'inci dakikada kazandığı penaltıyı Anderson Talisca'yla değerlendirememesi oldu. Topu auta gönderen Talisca, takımının öne geçme fırsatını kaçırdı. Galatasaray, 40'ıncı dakikada Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti.

EDERSON OYUN DIŞI KALDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında tansiyon daha da yükseldi. 60'ıncı dakikada Yunus Akgün ceza sahası içinde Oosterwolde'nin yaptığı hareketle yerde kaldı, Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe kalecisi Ederson, hakemin uyarısına uyarak kalesine geçmeyerek itiraz ettiği için ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı ve sarı-lacivertliler sahada 10 kişi kaldı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. 83. dakikada Lucas Torreira’nın golü skoru belirledi: 3-0.

FARK AÇILDI

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltti, Fenerbahçe 67 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar kalan haftalara büyük bir avantajla girerken şampiyonluk ihtimalini ciddi şekilde güçlendirdi.

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’nin Eski Yıldızına Süper Lig Yolu Göründü Maximin'e Süper Lig Yolu Göründü
Dev Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu Dev Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
AK Partili Yayman'dan Ara Seçim Çıkışı: Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz 'Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz'
Uşak'ta Polis Ekiplerine Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı 1'i Ağır 2 Polis Yaralı
Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer
Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Suç Duyurusunda Bulunacağım' Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt