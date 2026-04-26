Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Suç Duyurusunda Bulunacağım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı "Tehditlere karşı topukladı, AK Parti’ye katıldı. Şimdi Aydın’da sokağa çıkamıyor" açıklaması tartışma yarattı.

'HER GÜN SOKAKLARDAYIM'

Özel’in sözlerine yanıt geldi. Çerçioğlu, tv100'e yaptığı açıklamada iddiaları sert bir dille reddetti. "Ben her gün sokaktayım" diyen Çerçioğlu, "Törenlerdeyim, düğünlerdeyim. Bir başkanın sokağa çıkmaması mümkün mü? Aydın Kariyer Günleri’nde binlerce gençle, öğrencilerle beraberdim" ifadelerini kullandı.

Özel ile muhatap olmayacağını da belirten Çerçioğlu, "Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

