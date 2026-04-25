CHP Meclis'ten Çekilecek mi? Özgür Özel'den Flaş Açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'den çekileceği, belediye başkanlarının istifa edeceğine yönelik söylentilere yanıt verdi. Özel, "Mücadeleden bir adım geri atmayacağız. İşimize odaklıyız. Partimizde, Meclis'te, belediyelerde görevimizin başındayız. Milletin elimize verdiği bayrağı asla bırakmayız. O bayrağı bırakırsak millet o bayrağı bir daha bize emanet etmez" dedi.
