Gülistan Doku'nun Cansız Bedeni İçin Kırmızı Alarm: Özel Ekipler Mağaralarda, Kadavra Köpekleri Sahada

Gülistan Doku’nun cansız bedenini bulabilmek için Adalet Bakanlığı’nın talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri son teknoloji cihazlarla Tunceli’ye sevk edildi. JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda arama yaptığı öğrenildi.

Günün erken saatlerinde araziye çıkan ekiplerin bir bölümü, yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. Diğer ekipler ise bölgedeki mağaralara halatlarla girip, el feneri ve tepe lambalarıyla iç kısımlarda arama yapıyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü arama faaliyetlerinde, ‘insan kalıntılarını tespit edebilen’ olarak da bilinen kadavra köpekleri de görev yapıyor. Labrador ırkından seçilen bu köpeğin, gelişmiş koku alma yetenekleri ve özel eğitimleri sayesinde yıllar önce kalmış insan kalıntılarını dahi tespit edebileceği belirtilirken, arama çalışmalarının elde edilecek bulgular doğrultusunda farklı noktalarda da sürdürülebileceği, çalışmaların 1 ay sürebileceği öğrenildi.