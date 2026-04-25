Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha

Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Devlet Hastanesi’nde görevli bilgi işlem personelleri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık, şüpheliler hakkında gözaltının yanı sıra arama ve el koyma kararı da alındığını duyurdu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA