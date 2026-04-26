Bakan Fidan'dan Barış Diplomasisi: İranlı ve Pakistanlı Mevkidaşlarıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.
Kaynak: AA
