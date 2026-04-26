Akdeniz'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Akdeniz'de saat 22.49 sıralarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğininse 8.58 KM olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2026
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-25
Saat:22:49:54 TSİ
Enlem:34.65361 N
Boylam:25.83917 E
Derinlik:8.58 km
Detay:https://t.co/PFcWuB4khC
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: