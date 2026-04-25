Meteoroloji Alarm Verdi, Yağışlı Hava Geri Dönüyor

Yurdun geneli, gelecek hafta yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Hafta boyunca aralıklarla görülecek yağışların, hafta sonuna doğru etkisini artırması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Türkiye, yeni haftayla birlikte yağışlı bir sistemin etkisine girecek. TRT Haber’in Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) aktardığına göre, haftanın ilk gününde Marmara Bölgesi’nde kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar etkili olacak. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeyse gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Salı ve çarşamba günleri yağışların özellikle İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da etkisini sürdürmesi beklenirken, batı ve kuzey kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ ARA VERECEK

Perşembe günü ise yurt genelinde yağışların büyük ölçüde ara vermesi, birçok bölgede parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması öngörülüyor. Ancak cuma ve cumartesi günlerinden itibaren yağışların yeniden etkisini artırarak Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar tüm yurtta gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Yer yer hava sıcaklıklarında düşüş yaşanabileceği belirtilirken, doğu bölgelerde çığ tehlikesinin sürdüğü uyarısı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

