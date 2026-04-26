Fenerbahçe’nin Eski Yıldızına Süper Lig Yolu Göründü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin için Süper Lig ihtimali yeniden ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Al-Ahli’ye dönen Fransız oyuncu, ardından CF America ile sözleşme imzaladı. Ancak burada yaşanan sorunlar nedeniyle kısa sürede takımdan ayrıldı.

TRABZON DEVREDE

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Trabzonspor, Saint-Maximin için devreye girdi. Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile yolların ayrılma ihtimali sonrası kanat hattına takviye planlanıyor. Transferin gerçekleşmesi ise oyuncunun maaş talebine bağlı. Yönetimin, takım içi dengeleri bozmayacak bir anlaşma zemini aradığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi