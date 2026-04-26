Fenerbahçe’nin Eski Yıldızına Süper Lig Yolu Göründü

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Allan Saint-Maximin için Süper Lig ihtimali yeniden gündemde. Trabzonspor’un Fransız kanat için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin için Süper Lig ihtimali yeniden ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Al-Ahli’ye dönen Fransız oyuncu, ardından CF America ile sözleşme imzaladı. Ancak burada yaşanan sorunlar nedeniyle kısa sürede takımdan ayrıldı.

TRABZON DEVREDE

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Trabzonspor, Saint-Maximin için devreye girdi. Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile yolların ayrılma ihtimali sonrası kanat hattına takviye planlanıyor. Transferin gerçekleşmesi ise oyuncunun maaş talebine bağlı. Yönetimin, takım içi dengeleri bozmayacak bir anlaşma zemini aradığı belirtiliyor.

Trabzonspor'da Savic Şoku Trabzonspor'da Savic Şoku
Galatasaray'ı Yenen Fenerbahçe Avrupa Şampiyonu Galatasaray'ı Yenen Fenerbahçe Şampiyon Oldu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Uşak'ta Polis Ekiplerine Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı 1'i Ağır 2 Polis Yaralı
AK Partili Yayman'dan Ara Seçim Çıkışı: Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz 'Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz'
Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer
Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Suç Duyurusunda Bulunacağım' Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt