İsrail’den Kritik Açıklama: '2026’da Tüm Cephelerde Çatışma Sürebilir'

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun 2026 yılında tüm cephelerde saldırılarına devam edebileceğini kaydetti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesiyle yaptığı toplantıda 2026 yılına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zamir, İsrail’in İran ve Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde çatışmalara hazırlıklı olduğunu belirterek, "2026 muhtemelen her cephede çatışma yılı olmaya devam edecek" dedi.

Zamir, Gazze Şeridi, Suriye ve Lübnan’daki askeri varlığın ileri savunma kapsamında sürdürüleceğini ifade ederken, özellikle İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliği sağlanana kadar bu bölgelerdeki operasyonların devam edeceğini vurguladı.

DİSİPLİN SORUNU OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Öte yandan Zamir, son dönemde ordu içinde disiplin sorunları yaşandığını da kabul etti. Lübnan’ın güneyinde bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykeline saldırmasına ilişkin görüntülerin gerçek olduğunu doğrulayan İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Yaşanan olay uluslararası tepkilere neden olurken, Binyamin Netanyahu özür açıklaması yaptı. Sorumlu askerlerin görevden uzaklaştırıldığı ve askeri gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Beyaz Saray’dan Dikkat Çeken 'Müzakere' Çıkışı Beyaz Saray’dan Dikkat Çeken 'Müzakere' Çıkışı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Trump'a Silahlı Saldırı Girişiminde Şok Detaylar: Her Şeyi Adım Adım Planlamış Trump'a Silahlı Saldırı Girişiminde Şok Detaylar
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti
İsrail’den Kritik Açıklama: '2026’da Tüm Cephelerde Çatışma Sürebilir' İsrail’den 'Çatışmalar 2026’da da Sürebilir' Çıkışı
Trump’a Saldırı Girişimi Şüphelisine 3 Ayrı Suçlama: Ömür Boyu Hapisle Karşı Karşıya Trump’a Saldırı Girişimi Şüphelisine 3 Ayrı Suçlama
Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın' Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın'
40 Yıllık Uzman Şaşkın! Derinlerin Bekçisi Diyarbakır'da Gün Yüzüne Çıktı: Sakın Zarar Vermeyin 40 Yıllık Uzman Şaşkın! Derinlerin Bekçisi Diyarbakır'da Gün Yüzüne Çıktı: Sakın Zarar Vermeyin