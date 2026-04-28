İsrail’den Kritik Açıklama: '2026’da Tüm Cephelerde Çatışma Sürebilir'

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesiyle yaptığı toplantıda 2026 yılına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zamir, İsrail’in İran ve Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde çatışmalara hazırlıklı olduğunu belirterek, "2026 muhtemelen her cephede çatışma yılı olmaya devam edecek" dedi.

Zamir, Gazze Şeridi, Suriye ve Lübnan’daki askeri varlığın ileri savunma kapsamında sürdürüleceğini ifade ederken, özellikle İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliği sağlanana kadar bu bölgelerdeki operasyonların devam edeceğini vurguladı.

DİSİPLİN SORUNU OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Öte yandan Zamir, son dönemde ordu içinde disiplin sorunları yaşandığını da kabul etti. Lübnan’ın güneyinde bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykeline saldırmasına ilişkin görüntülerin gerçek olduğunu doğrulayan İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Yaşanan olay uluslararası tepkilere neden olurken, Binyamin Netanyahu özür açıklaması yaptı. Sorumlu askerlerin görevden uzaklaştırıldığı ve askeri gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA