Fenerbahçe'de Olağanüstü Zirve

Fenerbahçe yönetimi Galatasaray derbisinde alınan ağır yenilginin ardından harekete geçiyor. Yönetimin bugün 14.00'te toplanacağı öğrenilirken, kritik kararların alınabileceği belirtildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Süper Lig'deki 3-0’lık Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti. Yönetim, olağanüstü toplantı yapacak birçok karar alacak. Sarı lacivertliler bugün saat 14.00’te toplanacak ve gidişatı değerlendirecek.

YAPTIRIMLAR GELEBİLİR

Toplantıda bazı futbolculara yaptırım ve Tedesco'nun geleceğine yönelik birçok karar çıkabileceği belirtiliyor.

"BAZI KARARLAR ALACAĞIZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, 3-0'lık yenilginin ardından basın mensuplarının karşısına geçerek dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Torunoğulları yaptığı açıklamada, “’Sakın ha’ sezonu herkese hayırlı olsun. Biz de yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Tekrar söylüyorum; ‘Sakın ha’ sezonu herkese hayırlı olsun.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: NTV Spor

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Okan Buruk'tan 'Kutlama Erken, Daha Bitmedi' Uyarısı Okan Buruk'tan 'Erken Kutlama' Uyarısı
Galatasaray'ın Derbi Galibiyeti Manşetleri Süsledi: Aslan Fener'i 7 Bitirdi Galatasaray'ın Derbi Galibiyeti Manşetleri Süsledi: Aslan Fener'i 7 Bitirdi
Dev Derbide 3 Puan Galatasaray'ın: 10 Kişi Kalan Fenerbahçe Dağıldı Dev Derbide 3 Puan Galatasaray'ın
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Tedesco’dan Derbi İtirafı: 'O An Kırıldı' Tedesco’dan Derbi İtirafı! 'O An Kırıldı'
Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın
6 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı! Ankara’dan Gelen Sinyal Tüm Süreci Değiştirdi Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı
Altın Fiyatlarında 'Trump' Etkisi: Gram Altın Rekor Seviyelerde Altın Fiyatlarında 'Trump' Etkisi: Gram Altın Rekor Seviyelerde
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen İfadeye Çağrıldı Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen İfadeye Çağrıldı
Mali’de Şok Saldırı! Savunma Bakanı Öldürüldü Mali’de Şok Saldırı! Savunma Bakanı Öldürüldü