Trump’a Saldırı Girişimi Şüphelisine 3 Ayrı Suçlama: Ömür Boyu Hapisle Karşı Karşıya

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişiminin şüphelisi Cole Tomas Allen'ın, 'ABD Başkanı'na suikast girişimi' suçlamasıyla yargılanacağı ve ömür boyu hapis cezası alabileceği bildirildi. 25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen ve Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin tek şüphelisi, bugün hakim karşısına çıkarken ABD'li yetkililer de olayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, Allen aleyhinde hazırlanan iddianameyi kamuoyuyla paylaşırken, şüphelinin 'ABD Başkanı'na suikast girişimi' dahil 3 ayrı suçtan yargılanacağını açıkladı.

İLK DURUŞMA 30 NİSAN'DA

"Bu olay, ABD Başkanı'na yönelik bir suikast girişimiydi; sanık niyetini açıkça ortaya koydu ve bu niyet, elinden geldiğince çok sayıda üst düzey kabine üyesini ortadan kaldırmaktı." ifadesini kullanan Pirro, Allen’ın duruşma öncesinde tutuklu kalmasını talep ettiklerini ve ilk duruşmanın 30 Nisan’da yapılacağını belirtti. Pirro, şüphelinin Trump'a yönelik suikast girişiminin yanı sıra "ağır suç işleme niyetiyle ateşli silah taşımak" ve "şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanmak" ile suçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA