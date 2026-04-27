Beşiktaş, Evinde Karagümrük'e Takıldı
Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 31. hafta kapanış maçında Beşiktaş, ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadelede, 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 56’ya yükseltirken, Karagümrük 21 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, zirve yarışında kritik bir kayıp yaşadı.
Ligin 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
