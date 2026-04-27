Fenerbahçe'de Acil Toplantı Bitti: Ederson ve Tedesco'yla Yollar Ayrılıyor mu?

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerde derbi mağlubiyetinin ardından bugün kritik bir yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

beIN Sports'un haberine göre toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco ile performansı tartışılan bazı futbolcuların geleceği değerlendirildi. Ayrıca dün gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Ederson için alınacak kararın PFDK'nin vereceği cezaya göre şekilleneceği belirtildi.

TEDESCO İÇİN SARAN'IN KARARI BEKLENECEK

Diğer taraftan Tedesco için de Saadettin Saran'ın seçime katılıp katılmayacağının belirleyici olacağını ifade etti. Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kısa süre içinde bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceklerini ve bazı kararlar alacaklarını söylemişti. Fenerbahçe'nin yapacağı açıklama bekleniyor.