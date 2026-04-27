Fenerbahçe'de Acil Toplantı Bitti: Ederson ve Tedesco'yla Yollar Ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısı sona erdi. Toplantıda, derbide kırmızı kart gören Ederson için resmi cezanın beklenme kararı alındı. Ayrıca Tedesco hakkındaki karar için de Sadettin Saran'ın yeniden aday olup olmayacağı beklenecek.

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerde derbi mağlubiyetinin ardından bugün kritik bir yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

beIN Sports'un haberine göre toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco ile performansı tartışılan bazı futbolcuların geleceği değerlendirildi. Ayrıca dün gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Ederson için alınacak kararın PFDK'nin vereceği cezaya göre şekilleneceği belirtildi.

TEDESCO İÇİN SARAN'IN KARARI BEKLENECEK

Diğer taraftan Tedesco için de Saadettin Saran'ın seçime katılıp katılmayacağının belirleyici olacağını ifade etti. Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kısa süre içinde bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceklerini ve bazı kararlar alacaklarını söylemişti. Fenerbahçe'nin yapacağı açıklama bekleniyor.

Tepkilerin Odağındaki Ederson'dan Kırmızı Kart Paylaşımı: Özür Diledi, Yasin Kol'a Tepki GösterdiTepkilerin Odağındaki Ederson'dan Kırmızı Kart Paylaşımı: Özür Diledi, Yasin Kol'a Tepki GösterdiSpor

Fenerbahçe'de Olağanüstü ZirveFenerbahçe'de Olağanüstü ZirveSpor

Tedesco’dan Derbi İtirafı: 'O An Kırıldı'Tedesco’dan Derbi İtirafı: 'O An Kırıldı'Spor

Dev Derbide 3 Puan Galatasaray'ın: 10 Kişi Kalan Fenerbahçe DağıldıDev Derbide 3 Puan Galatasaray'ın: 10 Kişi Kalan Fenerbahçe DağıldıSpor

Şampiyonlar Ligi'nin Yayınlanacağı Kanal Belli Oldu Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finaller Bu Ekranda
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Yönetime Yeşil Işık: Tedesco Gidici, İsmail Kartal Hazır! Yönetime Yeşil Işık: Tedesco Gidici, İsmail Kartal Hazır!
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın' Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın'
40 Yıllık Uzman Şaşkın! Derinlerin Bekçisi Diyarbakır'da Gün Yüzüne Çıktı: Sakın Zarar Vermeyin 40 Yıllık Uzman Şaşkın! Derinlerin Bekçisi Diyarbakır'da Gün Yüzüne Çıktı: Sakın Zarar Vermeyin
6 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı! Ankara’dan Gelen Sinyal Tüm Süreci Değiştirdi Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı
Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın