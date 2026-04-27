Tepkilerin Odağındaki Ederson'dan Kırmızı Kart Paylaşımı: Özür Diledi, Yasin Kol'a Tepki Gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray kendi evinde ezeli rakibini 3-0'lık skorla geçerken sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe şansını mucizelere bıraktı.

Maçta hakem Yasin Kol'un derbi yönetimi otoriteler tarafından geçer not alamazken, Ederson ile maçın hem ilk hem de ikinci yarıda yaşadıkları gündem oldu.

İKİNCİ SARIDAN ATILDI

Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası karara şiddetli şekilde itiraz eden ve kalesine geçme noktasında oldukça yavaş davranan tecrübeli kaleci ikinci sarı kartı gördü ve oyundan ihraç edildi.

TEPKİLERİN ODAK NOKTASI OLDU

Bazı yorumcular Ederson'un bilerek kırmızı kart gördüğünü iddia ederek yıldız isme tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarları da özellikle sosyal medya üzerinden Ederson'u ciddi şekilde eleştirdi.

EDERSON'DAN 'ÖZÜR' PAYLAŞIMI

Taraftarların hedefinde olan Brezilyalı kaleci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile özür diledi.

'HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMIZA İNANIYORUM'

Ederson paylaşımında, "Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum" ifadelerini kullanarak hem özür diledi hem de hakem kararlarına yönelik tepkisini sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi