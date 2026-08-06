Eleştirilerin Hedefindeki Gianni Infantino'dan Geri Adım: 'Hatalar Yaptık'

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, özel yatırım planı nedeniyle yükselen eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada hatalar yaptıklarını kabul ederek kamuoyundan özür diledi. Buna karşın FIFA yönetimi, Infantino'ya desteğini yineleyerek görevine devam edeceğini duyurdu.

YÖNETİMDEN TAM DESTEK ALDI

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Futbol organizasyonlarında özel yatırımcılara hisse satılmasını öngören plan nedeniyle yoğun eleştiri alan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Yaşanan süreçte Infantino, "hatalar yaptık" diyerek özür dilerken FIFA Yönetim Kurulu'nun güvenoyunu alarak başkanlık görevini sürdürdü. Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, FIFA yönetiminin Infantino'ya tam destek verdiği belirtildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan UEFA, hafta sonu yaptığı açıklamada Infantino'ya duyduğu güveni kaybettiğini açıklamış, söz konusu yatırım planını şeffaflıktan uzak ve kapalı kapılar ardında yürütülen bir süreç olarak değerlendirmişti. FIFA içerisinde de eleştiriler artarken, Genel Sekreter Mattias Grafström'ün çalışanlara gönderdiği mesajda yaşananlar "üzücü ve kabul edilemez" ifadeleriyle tanımlandı. Buna rağmen toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiride, Infantino ile Grafström'ün süreçte yapılan hatalar nedeniyle samimi şekilde özür dilediği ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

FIFA ise kurumsal itibarı hedef alan eleştirilere karşı tavrını netleştirerek, kurumun bütünlüğüne yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.Tartışmaların merkezindeki plan kapsamında, üye federasyonlara destek sağlamaları karşılığında 40 milyon dolarlık ödeme önerildiği ortaya çıkmış, bu teklif futbol dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Infantino'ya yönelik tepkiler yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmadı. Kanada Başbakanı Mark Carney, FIFA Başkanı'na olan güvenini geri çektiğini açıklarken, eski futbolcu Luis Figo da Infantino'yu görevinden ayrılmaya çağırdı. Tüm eleştirilere rağmen 56 yaşındaki Infantino'nun, Mart 2027'de yapılacak FIFA Kongresi'nde dördüncü dönem için yeniden aday olması bekleniyor. Adaylık başvuruları 18 Kasım'a kadar yapılabilecek. Başkan seçilebilmek için ise FIFA'ya üye 211 federasyondan en az 106'sının desteği gerekiyor.

Kaynak: BBC Türkçe