Kıbrıs'ta Termometreler Patladı: Dışarıda Çalışmaya 10 Günlük Yasak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, aşırı hava sıcaklıklarının getirdiği sağlık risklerine karşı 5 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında, 12.00-16.00 saatlerinde açık alanda çalışmayı tamamen yasakladı.

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Kıbrıs'ta Termometreler Patladı: Dışarıda Çalışmaya 10 Günlük Yasak
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ada genelinde etkili olan ve rekor seviyelere ulaşan yüksek hava sıcaklıkları karşısında işçilerin can güvenliğini korumak adına radikal bir adım attı.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sürekli güneş altında çalışan işçileri korumak amacıyla 10 gün süreyle günün en sıcak saatlerinde dışarıda çalışma yasağı getirdi.

AMAÇ SICAK ÇARPMASI VE AŞIRI SIVI KAYBINI ÖNLEMEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yasağın 5 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında geçerli olacağı duyuruldu. Her gün 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda ve direkt güneş ışığı altında faaliyet gösterilmesini engelleyen düzenlemenin gerekçesi; sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve güneş maruziyetine bağlı gelişebilecek ölümcül sağlık risklerinin önüne geçilmesi olarak belirtildi.

ERKEN MESAİ ÖNERISI

Açıklamada, meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörü faaliyetlerinde işverenlerin, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işe başlama saatlerini daha erkene alabileceği bildirildi.

SEVKİYAT SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Erken işe başlama uygulaması kapsamında inşaat sahalarına, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınması ve sevkiyat saatlerinin de işverenler tarafından belirlenebileceği kaydedilen açıklamada, işverenlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Kaynak: DHA

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