LGS Şampiyonlarının Tercihi Belli Oldu! İşte İstanbul’un En Yüksek Puanlı İlk 20 Lisesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan liseler belli olurken, iki köklü okul zirveyi 500 tam puanla paylaştı. 13 Haziran'da gerçekleştirilen LGS merkezi sınavının ardından tercih sürecini tamamlayan öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınavla öğrenci kabul eden okullar için ayrılan 198 bin 905 kontenjandan 190 bin 473'ü doldu. Böylece ilk yerleştirmede doluluk oranı yüzde 95,76 olarak kayıtlara geçti.

ZİRVEDE İKİ LİSE YER ALDI

İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan okullar sıralamasında, İstanbul Erkek Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi Almanca Bölümü, 500 tam puanla ilk sırayı paylaştı. Bu iki okulun ardından Galatasaray Lisesi 497,43 puanla ikinci, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ise 494,88 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İLK 10'DA DİKKAT ÇEKEN OKULLAR

Sıralamada daha sonra Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çapa Fen Lisesi ilk 10 içerisinde yer aldı. Öte yandan İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan ilk 20 okul arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi de bulunarak listeye giren üç imam hatip lisesi oldu.

NAKİL TAKVİMİ BAŞLADI

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci de başladı. Birinci nakil tercihleri 7 Ağustos'a kadar yapılabilecek, sonuçlar ise 10 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları tarafından yürütülecek başvuru süreci ise 17-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınacak, yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de duyurulacak.

Kaynak: AA