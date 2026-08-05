Trabzon'da Sevgi Seli: Mohamed Salah Kente Ayak Bastı

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Trabzon'a geldi. Binlerce taraftarın karşıladığı Salah, "Daha önce böyle bir şey gördüğümü inanın hatırlamıyorum" ifadelerini kullanırken, yarın saat 19.30'da Papara Park'ta Salah için imza töreni düzenlenecek.

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Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Salah'ı çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı. Bordo-mavili taraftarlar, yıldız futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken, tezahüratlar eşliğinde destek verdi.

Havalimanında meşalelerle karşılanan Muhammed Salah, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile taraftarlara üçlü çektirdi.

'BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM'

Salah, burada yaptığı konuşmada, gördüğü ilgi karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Öncelikle bu ortamda bulunmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edeyim. Aslında ne kadar şaşırdığımı, ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte dahi zorlanıyorum. Çünkü burada 25 bin kişi var. Daha önce böyle bir şey gördüğümü inanın hatırlamıyorum." dedi.

Gördüğü ilginin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Salah, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Salah, ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağına dikkati çekerek, "Gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bu olacak." diye konuştu.

'TARAFTARIMIZ DÜNYA YILDIZININ NASIL KARŞILANACAĞINI GÖSTERDİ'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da taraftarlara teşekkür ederek, "Muhammed Salah bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızının nasıl karşılanacağını burada gösterdi. Hepsinin gözlerinden öpüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Mısırlı futbolcu Salah, kulüp başkanı Doğan'ın arabasına binerek havalimanından ayrıldı.

Bordo-mavili kulüp, Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta yarın saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.

Kaynak: AA

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