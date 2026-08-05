Fenerbahçe'de Forvet Müjdesi, Tarih Belli Oldu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, Talisca ve Greenwood'un golleriyle rakibini mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı.

Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

OOSTERWOLDE 3-4 HAFTA YOK

Kamer, maçta sakatlanarak sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Oosterwolde hakkında “Jayden Oosterwolde maalesef 3-4 hafta bizimle olmayacak.” ifadesini kullandı.

'TRANSFER, PLAY-OFF'A YETİŞECEK'

Transferdeki son durum hakkında da konuşan Kamer, "İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi