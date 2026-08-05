Fenerbahçe Hata Yapmadı: Şampiyonlar Ligi Yolunda Avantajı Cebine Koydu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk ayağında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başladı. Karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Ian Hussin ve Neil Davies yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Robert Jones oldu.

FENERBAHÇE TURUN KAPISINI ARALADI

Fenerbahçe, kendi evinde ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0'lık skorla yenerek, ikinci maç öncesi turun kapısını iyice araladı.

İKİ DEĞİŞİKLİK DAHA

Fenerbahçe'de İsmail Kartal Kerem Aktürkoğlu ve Nelson Semedo'yu kenara alırken, yerlerine Mert Müldür ve Oğuz Aydın dahil oldu.

İSMAİL KARTAL'DAN DEĞİŞİKLİK HAMLESİ

Maçın 69. dakikasında Asensio ve Greenwood kenara gelirken, Fred ve İran Can Kahveci oyuna dahil oldu.

İLK YARI SONA ERDİ

Fenerbahçe, ilk yarıyı Talisca ve Greenwood'un attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

FARK 2'YE ÇIKTI

Mason Greenwood, 45. dakikada attığı golle Sturm Graz karşısında farkı 2'ye çıkardı.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK ŞOKU

Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi ve sedyeyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yerine Archie Brown dahil oldu.

HESABI TALISCA AÇTI

Fenerbahçe 9. dakikada Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İLK DÜDÜK ÇALDI

Fenerbahçe-Sturm Graz maçında ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Wlodarczyk, Jatta.

Kaynak: Haber Merkezi