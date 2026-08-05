Trabzonspor'dan Mohamed Salah İçin Gövde Gösterisi: Yeri ve Saati Belli Oldu
Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadrosuna dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ı kattı. Bordo-mavililer, Mısırlı futbolcu için yarın 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
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Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için yarın taraftarların da katılımıyla imza töreni gerçekleştirilecek.
SAAT 19.30'DA PAPARA PARK'TA İMZA TÖRENİ YAPILACAK
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin yarın saat 19.30'da Papara Park'ta düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, taraftarların organizasyona davet edildiği kaydedilerek, "Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park'a bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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