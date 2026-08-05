Trabzonspor Yıldızına Kavuştu, Muhammed Salah'ı Taşıyan Uçak İstanbul'a İndi
Trabzonspor'un ses getiren transferi Mohamed Salah, İstanbul'a geldi. Akşam saatlerinde Trabzon'a geçecek Mısırlı yıldız, sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavililere bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.
Trabzonspor'un transferinde mutlu sona ulaştığı Mısırlı yıldız Mohamed Salah, sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Yunanistan'dan kalkan özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Pasaport işlemlerinin ardından terminalden çıkan Salah'ı, binlerce bordo-mavili taraftar büyük bir coşkuyla karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde taraftarların yanına giden Mısırlı yıldız, alkışlarla karşılık verdi ve bordo-mavili taraftarlarla ilk kez üçlü çektirdi. Salah, yoğun sevgi gösterilerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
AKŞAM SAATLERİNDE TRABZON'DA OLACAK
Deneyimli futbolcu, ilk olarak sağlık kontrolleri için hastaneye geçecek. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Trabzonspor ile resmi sözleşmeye imza atacak olan Salah'ın, saat 19.00'da Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzon'a hareket etmesi bekleniyor.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Mısırlı golcü taraftarıyla buluştu. Trabzonspor'un yeni yıldızı, bordo-mavili taraftarlarla ilk üçlüsünü çektirdi.
YOĞUN COŞKU YAŞANDI
Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, İstanbul Havalimanı'na geldi. Salah'ı taraftarlar karşıladı.
Kaynak: Haber Merkezi