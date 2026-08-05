Devlet Yapmazsa Ben Yaparım Demişti! Aziz Yıldırım, Kızını Hedef Alan Paylaşımlar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medya üzerinden kendisi ve özellikle kızı Yaz Yıldırım'ı hedef alan paylaşımlar nedeniyle harekete geçti. Yıldırım'ın avukatları, bazı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, yapılan başvurunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, kızı Yaz Yıldırım'ın sosyal medyada hedef alınmasına sert tepki göstermişti.Eleştirilerin kendisine yöneltilmesine itiraz etmediğini belirten Yıldırım, ailesinin hedef gösterilmesini kabul etmeyeceğini ifade ederek, avukatlarının ilgili kişiler hakkında hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.

Yıldırım konuşmasında, "Beni eleştirebilirsiniz, buna bir sözüm yok. Ancak 12-13 yaşındaki kızımdan ne istiyorsunuz? Pazartesi günü avukatlarım gerekli suç duyurusunda bulunacak. Devlet gereğini yapmazsa ben de gerekeni yaparım. Bu terbiyesizliklerin son bulması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi