Devlet Yapmazsa Ben Yaparım Demişti! Aziz Yıldırım, Kızını Hedef Alan Paylaşımlar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, kızı Yaz Yıldırım'ı sosyal medyada hedef alan paylaşımlar nedeniyle yaptığı suç duyurusunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne inceleme talimatı verdi.

Son Güncelleme:
Devlet Yapmazsa Ben Yaparım Demişti! Aziz Yıldırım, Kızını Hedef Alan Paylaşımlar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medya üzerinden kendisi ve özellikle kızı Yaz Yıldırım'ı hedef alan paylaşımlar nedeniyle harekete geçti. Yıldırım'ın avukatları, bazı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, yapılan başvurunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.

Devlet Yapmazsa Ben Yaparım Demişti! Aziz Yıldırım, Kızını Hedef Alan Paylaşımlar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, kızı Yaz Yıldırım'ın sosyal medyada hedef alınmasına sert tepki göstermişti.Eleştirilerin kendisine yöneltilmesine itiraz etmediğini belirten Yıldırım, ailesinin hedef gösterilmesini kabul etmeyeceğini ifade ederek, avukatlarının ilgili kişiler hakkında hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.

Yıldırım konuşmasında, "Beni eleştirebilirsiniz, buna bir sözüm yok. Ancak 12-13 yaşındaki kızımdan ne istiyorsunuz? Pazartesi günü avukatlarım gerekli suç duyurusunda bulunacak. Devlet gereğini yapmazsa ben de gerekeni yaparım. Bu terbiyesizliklerin son bulması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Divanı'nda Aziz Yıldırım'dan Sert Sözler: 'Devlet Bir Şey Yapmazsa, Evlerine Giderim Şerefsizim'Fenerbahçe Divanı'nda Aziz Yıldırım'dan Sert Sözler: 'Devlet Bir Şey Yapmazsa, Evlerine Giderim Şerefsizim'Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Salah Gerçeğini İlk Kez Açıkladı 'Bİz İstemedik' Beşiktaş Başkanı Adalı, Salah Gerçeğini İlk Kez Açıkladı
Trabzonspor'un Yeni Dünya Yıldızı Salah Formayı Giydi İlk Mesajı Verdi, 'Bize Her Yer Trabzon' Trabzonspor'un Yeni Dünya Yıldızı Salah'tan Taraftara Mesaj
Trabzonspor Yıldızına Kavuştu, Muhammed Salah'ı Taşıyan Uçak İstanbul'a İndi Muhammed Salah'ı Taşıyan Uçak İstanbul'a İndi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Salah Gelmeden Kasayı Doldurdu, Trabzonspor Hisselerinde Sert Yükseliş Salah Gelmeden Kasayı Doldurdu
ÇOK OKUNANLAR
Süreç Yasasında İlk İmzayı Atan Bahçeli Tarihi Çıkışını Yineledi: 'Demirtaş Evine, Öcalan Umuda, Ahmetler Göreve...' Süreç Yasasında İlk İmzayı Atan Bahçeli Tarihi Çıkışını Yineledi
İşte 12 Maddelik 'Çerçeve Yasa' Teklifi: MGK Şartı Getirildi, Abdullah Öcalan Kapsam Dışı Bırakıldı MGK Şartı Getirildi, Öcalan Kapsam Dışı Bırakıldı
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Yerine Geçen İsim Belli Oldu, Yine CHP'den Biri Kazandı Sinem Dedetaş'ın Yerine Geçen İsim Belli Oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Veli Ağbaba’nın Ağabeyi Hür Ağbaba Gözaltında Veli Ağbaba’nın Ağabeyi Hür Ağbaba Gözaltında
Milyonluk Asfalt İhalesinde Fiyat Oyunu İddiası: Avcılar Belediyesi Soruşturmasında Flaş Gözaltılar Milyonluk Asfalt İhalesinde Fiyat Oyunu İddiası