Fenerbahçe Divanı'nda Aziz Yıldırım'dan Sert Sözler: 'Devlet Bir Şey Yapmazsa, Evlerine Giderim Şerefsizim'

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün mali durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, geçmiş dönemlerde geleceğe yönelik 142 milyon Euro'luk gelirin kullanıldığını belirtirken, göreve geldikten sonra kulüp ve kendi kaynaklarıyla toplam 65 milyon Euro'luk ödeme gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Yıldırım ayrıca, kızı Yaz Yıldırım'ın sosyal medyada hedef alınmasına tepki gösterdi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Bunu bilin! Dünden beri yaşanan gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. 15 milyona yakın bir bedel alıyoruz yayın gelirinden. Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Şampiyonluk paylarını kaldırmışlar. Seneye haziranda yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ben kalırsam gerekeni yaparım. Bunu da herkes bilsin!"

'KULÜBÜN PARASINA İHTİYACIM YOK'

"Orhan Bey ile Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptılar. Aslında dokunmayacaktım. İçeride bizim durumumuz ne, geçmişi bilelim ki geleceği bilelim. Ne para var ortada. Kulübün hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin! Bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık!"

'4-5 SENE KALACAĞIZ DİYE GELMEDİK'

"Geldiler suçlu gibi anlatmaya çalıştılar. Suçunuz var mı yok mu bir sonraki Divan Kurulu'nda anlatacağım. Birlik beraberlik sözünün arkasında durmaya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var, şahısların değil. Ben 20 sene başarılı bir süreç geçirdiğine inanan bir insan olarak yeniden geldim arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına koyduk. Taş bizi kanatıyor, ellerimiz kan içinde ama itiraz etmiyoruz. Çünkü başka şansı yok Fenerbahçe'nin, haberiniz olsun. Ben görüyorum, siz görüyor musunuz bilmem. Boşu boşuna bana, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Sizin muhalefetiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. 4-5 sene kalacağız diye gelmedik. İnsanlar düşüncelerini söylerken daha yumuşak daha samimi olursa bundan mutluluk duyarız."

'BU PARAYI YEDİNİZ'

"142 milyon Euro, gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek diyor ki arkadaş Ataşehir'den 42 milyon 600 bin Euro para gelmiş. Kayışdağı'ndan 5 milyon 632 bin Euro yine gelmiş. Toplam 50 milyon Euro üzerinde buraya kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın devletten 35 milyon dolara aldığı Kayışdağı arazisi, Ataşehir'de Murat Ülker'le yaptığı salonun arsasından geriye kalan, Murat Ülker'in "Fenerbahçe de kazansın" dediği, benim Emlak Konut'la Sayın Bakan Murat Kurum'la konuştuğu hadisenin başlangıcıdır. Övünmeyin para geldi falan diye, övünmeyin. Bu para bizden geldi. Övünmeyin! Kapatın bu konuları. Ama bu parayı da yediniz."

SPONSORLUK AÇIKLAMASI

"Bakın toplam yediğiniz para... Chobani'nin 2 senelik parasını, forma reklamını, adidas ile sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Bunlar 1 yıllık değil. 1 yıl olsa sesimi çıkarmayacağım, zaten 1 yıl almışlar bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralar almışsınız. Konuşmayın, hata yaparsınız. Bizi de konuşmaya mecbur etmeyin. Gelip yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var, araştırıyorum, soruşturuyorum. 2 Temmuz'da yönetim başkanı ben ve bu yönetici arkadaşlar, evraka imza atmışsınız yönetici olarak. Beni tahrik etmeyin. Bakın konuşmuyorum ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu."

KANTE SÖZLERİ

"Ali Koç'tan nasıl devraldığınızı neden üyelere anlatmadınız? Ben söyleyeceğim. Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Medyaya konuşuyor. Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim, haydi bakalım. Adama bir anlaşma yapmışsınız, Allah. Kimse onu almaz ya. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz. Bir yerden kimseyi bulamazsanız, Fenerbahçe Kulübü 5 milyon imajı karşılayacak. Biz size yardım eder misiniz dersek konuşun. Konuşmayın siz, öyle bir hakkınız yok. Ben sana Kante'nin yetkilerini verdim. Gel, istediğin yazıyı yaz. İmzalayacağım. Ayıp. Böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyunun önüne atıyorsunuz."

'NASIL HALLEDECEĞİZ?'

"En Nesyri'yi 19 milyona almışız. Bunun parasının bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra, arkadaşlarımla beraber 2,9 milyon euro Sevilla'ya para gönderdim. Kulübün ve bizim kaynaklarımızla 65 milyon euro harcama yaptık. Bilin yani. Giden yönetimden bize kalan ne var? Kombineler var. Bize ne kaldı? Birkaç loca kaldı. Geri kalanı hem Ali Bey hem de Sadettin Bey zamanında satıldı, paralarını aldı, yediler. Bize ne kaldı? Yayından gelecek para, saha kenarı reklam. Başka bir şey yok. Bize diyorlar ki, 200 milyon borç var, para da var, halledersiniz. Nasıl halledeceğiz? Yapmayın ya."

ACUN ILICALI'YA LOCA SÖZLERİ

"Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş iki gün önce. Ah canım ya. İki sene önce, iyi dinleyin bunları, locanın parasını vermişler almışlar. Locanın parası ne oldu? Aldınız, harcadınız. Ne anladım ben ondan? Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler, şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. Son iki ayını biz ödedik. Tek kelime konuştuk mu? Hayır. Sen ona karşı çıktın, 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi? Veya Fenerbahçe'den loca sattınız, adama ödediniz. O loca ve ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere, benden sonra gelen başkanların locası olacaktır. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse, başkan olursa locası olacak."

'DEVLET YAPMAZSA BEN GEREKENİ YAPACAĞIM'

"Beni tenkit etmek kolay. Ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. İş hayatım belli, aile hayatım belli. Bana hakaret etmeden ne söylemek isterseniz, söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz ya? Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum. Pazartesi günü, avukatlar onları şikayet edecekler. Eğer devlet bir şey yapmazsa, ben gerekeni yapacağım. Öyle sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası, babası var. Evlerine giderim şerefsizim. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya? 12-13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpek. Köpekler. Onlar köpekler. Birisi bayan galiba, ikisi erkek. Bak giderim evlerine. Korkmam bir şeyden. Hapise giderim, rahat yatarım."

Kaynak: AA