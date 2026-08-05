Salah Gelmeden Kasayı Doldurdu, Trabzonspor Hisselerinde Sert Yükseliş

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Mohamed Salah transferi henüz resmiyet kazanmadan Trabzonspor'a ekonomik anlamda da olumlu yansıdı. Bordo-mavili kulübün hisseleri Borsa İstanbul'da yükselişini sürdürürken, taraftar tokenında da dikkat çeken bir değer artışı yaşandı.

HİSSELER TAVAN YAPTI

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Borsa İstanbul'da TSPOR koduyla işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ hisseleri, transfer haberlerinin etkisiyle dünkü seansı yüzde 6,52 primle 0,98 liradan kapattı. Yükseliş yeni işlem gününde de devam etti. Trabzonspor hisseleri güne yüzde 3,06 artışla 1,01 liradan başlarken, saat 11.55 itibarıyla yüzde 4,08 değer kazanarak 1,02 liraya yükseldi.

BORSAYA YOĞUN İLGİ

Transfer heyecanı kripto para piyasasında da karşılık buldu. Trabzonspor Fan Token (TRA), Salah transferine ilişkin gelişmelerin ardından güçlü bir yükseliş sergiledi.

TRA kodlu token son 24 saatte yaklaşık yüzde 14, son bir haftada ise yüzde 40'ın üzerinde değer kazandı. İşlem hacmindeki artış da taraftar ilgisinin dijital varlıklara yansıdığını gösterdi. Trabzonspor'un transfer görüşmelerini tamamlamak üzere özel uçak gönderdiği Mohamed Salah, bugün İstanbul'a ulaştı. Mısırlı yıldızın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması, daha sonra ise Trabzon'a geçmesi bekleniyor.

İMZAYI STADYUMDA ATACAK

Bordo-mavili yönetim, Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta taraftarlara açık bir imza töreni düzenlemeyi planlıyor. Hem havalimanında hem de statta binlerce taraftarın yıldız futbolcuyu karşılaması bekleniyor.

Kaynak: Gazete Oksijen