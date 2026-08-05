Salah Gelmeden Kasayı Doldurdu, Trabzonspor Hisselerinde Sert Yükseliş

Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi yalnızca taraftarı değil, piyasaları da hareketlendirdi. Bordo-mavili kulübün hisseleri borsada yükselişe geçerken, Trabzonspor Fan Token da son 24 saatte çift haneli değer kazandı.

Son Güncelleme:
Salah Gelmeden Kasayı Doldurdu, Trabzonspor Hisselerinde Sert Yükseliş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mohamed Salah transferi henüz resmiyet kazanmadan Trabzonspor'a ekonomik anlamda da olumlu yansıdı. Bordo-mavili kulübün hisseleri Borsa İstanbul'da yükselişini sürdürürken, taraftar tokenında da dikkat çeken bir değer artışı yaşandı.

Salah Gelmeden Kasayı Doldurdu, Trabzonspor Hisselerinde Sert Yükseliş - Resim : 1

HİSSELER TAVAN YAPTI

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Borsa İstanbul'da TSPOR koduyla işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ hisseleri, transfer haberlerinin etkisiyle dünkü seansı yüzde 6,52 primle 0,98 liradan kapattı. Yükseliş yeni işlem gününde de devam etti. Trabzonspor hisseleri güne yüzde 3,06 artışla 1,01 liradan başlarken, saat 11.55 itibarıyla yüzde 4,08 değer kazanarak 1,02 liraya yükseldi.

Salah Gelmeden Kasayı Doldurdu, Trabzonspor Hisselerinde Sert Yükseliş - Resim : 2

BORSAYA YOĞUN İLGİ

Transfer heyecanı kripto para piyasasında da karşılık buldu. Trabzonspor Fan Token (TRA), Salah transferine ilişkin gelişmelerin ardından güçlü bir yükseliş sergiledi.

TRA kodlu token son 24 saatte yaklaşık yüzde 14, son bir haftada ise yüzde 40'ın üzerinde değer kazandı. İşlem hacmindeki artış da taraftar ilgisinin dijital varlıklara yansıdığını gösterdi. Trabzonspor'un transfer görüşmelerini tamamlamak üzere özel uçak gönderdiği Mohamed Salah, bugün İstanbul'a ulaştı. Mısırlı yıldızın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması, daha sonra ise Trabzon'a geçmesi bekleniyor.

İMZAYI STADYUMDA ATACAK

Bordo-mavili yönetim, Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta taraftarlara açık bir imza töreni düzenlemeyi planlıyor. Hem havalimanında hem de statta binlerce taraftarın yıldız futbolcuyu karşılaması bekleniyor.

Trabzonspor Yıldızına Kavuştu, Muhammed Salah'ı Taşıyan Uçak İstanbul'a İndiTrabzonspor Yıldızına Kavuştu, Muhammed Salah'ı Taşıyan Uçak İstanbul'a İndiSpor

Trabzonspor'un Yeni Dünya Yıldızı Salah Formayı Giydi İlk Mesajı Verdi, 'Bize Her Yer Trabzon'Trabzonspor'un Yeni Dünya Yıldızı Salah Formayı Giydi İlk Mesajı Verdi, 'Bize Her Yer Trabzon'Spor

Kaynak: Gazete Oksijen

Etiketler
Muhammed Salah Trabzonspor Borsa
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Trabzonspor Yıldızına Kavuştu, Muhammed Salah'ı Taşıyan Uçak İstanbul'a İndi Muhammed Salah'ı Taşıyan Uçak İstanbul'a İndi
Trabzonspor'un Yeni Dünya Yıldızı Salah Formayı Giydi İlk Mesajı Verdi, 'Bize Her Yer Trabzon' Trabzonspor'un Yeni Dünya Yıldızı Salah'tan Taraftara Mesaj
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Süreç Yasasında İlk İmzayı Atan Bahçeli Tarihi Çıkışını Yineledi: 'Demirtaş Evine, Öcalan Umuda, Ahmetler Göreve...' Süreç Yasasında İlk İmzayı Atan Bahçeli Tarihi Çıkışını Yineledi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Veli Ağbaba’nın Ağabeyi Hür Ağbaba Gözaltında Veli Ağbaba’nın Ağabeyi Hür Ağbaba Gözaltında
Milyonluk Asfalt İhalesinde Fiyat Oyunu İddiası: Avcılar Belediyesi Soruşturmasında Flaş Gözaltılar Milyonluk Asfalt İhalesinde Fiyat Oyunu İddiası
Aydın'da Feci Kaza! 3 Ölü Aydın'da Feci Kaza! 3 Ölü
Türkiye’yi Sarsan Dehşette Nihai Karar: Palu Ailesi Dosyasında Yargıtay Son Noktayı Koydu Palu Ailesi Dosyasında Yargıtay Son Noktayı Koydu