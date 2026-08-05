Trabzonspor'un Yeni Dünya Yıldızı Salah Formayı Giydi İlk Mesajı Verdi, 'Bize Her Yer Trabzon'

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Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız transferi Mohamed Salah, bordo-mavili formayı ilk kez giyerek taraftarlara seslendi. Türkiye'ye hareket etmeden önce görüntülü mesaj paylaşan Mısırlı futbolcu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, uzun süredir yürüttüğü Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Serbest statüde bulunan Mısırlı yıldızla anlaşmaya varan bordo-mavililer, transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi. Türkiye'ye gelmek üzere uçağa binen Mohamed Salah, Trabzonspor formasını ilk kez sırtına geçirerek taraftarlara seslendi.

'BİZE HER YER TRABZON'

Mısırlı yıldız, yayımlanan videoda, "Trabzon hazır mısın? Çok yakında görüşüyoruz. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

BUGÜN TRABZON'DA OLACAK

Trabzonspor, Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağını duyurdu. Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a geçmesi beklenirken, karşılama programının detaylarının kulübün resmi hesaplarından paylaşılacağı bildirildi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Avrupa futbolunun en başarılı isimleri arasında gösterilen Mohamed Salah, kariyerinde Premier Lig'de dört kez gol kralı, iki kez asist kralı ve iki kez de sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

Liverpool formasıyla üç Premier Lig şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu; UEFA Şampiyonlar Ligi, FA Cup, İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri de elde etti. İngiliz ekibinde çıktığı 442 resmi maçta 257 gol ve 123 asist üreten Salah, kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:



“Bize Her Yer Trabzon!” ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

Kaynak: Haber Merkezi