Trabzonspor’un Yeni Süper Starı Sağlık Kontrolünden Geçti

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Bordo-mavili ekibin gizlilik içinde yürüttüğü ve dünya spor kamuoyunu ayağa kaldıran operasyonda mutlu sona ulaşıldı; Mısırlı süper golcü Muhammed Salah transfer görüşmelerini noktalamak üzere İstanbul'a geldi.

Kulüpten yapılan resmi duyuruyla, tecrübeli kanat oyuncusunun sağlık taramalarının sorunsuz şekilde tamamlandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muhammed Salah, sponsorumuz, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti."

Yıldız futbolcunun önümüzdeki saatlerde kendisini bordo-mavi renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

DÜNYA BASINI TRABZON’UN BU HAMLESİNİ KONUŞUYOR

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Premier Lig şampiyonlukları ve çok sayıda gol krallığı bulunan Muhammed Salah’ın Türkiye’ye, üstelik Trabzonspor’a gelmesi uluslararası spor medyasında adeta deprem etkisi yarattı. İngiliz ve Mısır basını transferi "Yılın en beklenmedik ve en büyük futbol olayı" olarak nitelendirirken, bordo-mavili taraftarlar sosyal medyayı adeta yıktı. Transfer takviminin en sansasyonel imzası olacak bu gelişme sonrası Trabzonspor borsada da büyük ivme yakaladı.

Kaynak: AA