Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor: Emlak Vergisinde Yeni Dönem

Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının ortak tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Emlak vergisine esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenlerde 604,1 TL ile 27 bin 712,26 TL arasında değişecek.

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Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor: Emlak Vergisinde Yeni Dönem
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mlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi


Türkiye genelinde taşınmaz sahibi olan milyonlarca vatandaşı ve gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak gelecek yıl uygulanacak yeni bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini resmen ilan etti.

METREKARE BAŞINA YENİ SINIRLAR

Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, lüks inşaatlar için 12 bin 642,67 lira ile 27 bin 712,26 lira, birinci sınıf inşaatlar için 5 bin 335,40 lira ile 18 bin 532,07 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 3 bin 758,56 lira ile 12 bin 555,79 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için bin 269,61 lira ile 8 bin 551,49 lira, basit inşaatlar için 604,1 lira ile 3 bin 856,64 lira arasında olacak.

Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

Kaynak: AA

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