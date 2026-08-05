BDDK Düğmeye Bastı, Bankaların Kredi Limitlerinde Yeni Dönem

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarına yönelik kredi sınırlarında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle, tek bir kişi ya da aynı risk grubuna kullandırılabilecek kredi tutarları düşürülürken, mevcut limit aşımının giderilmesi için bankalara belirli süreler tanındı. BDDK'nın yayımladığı karara göre, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) ile İller Bankası AŞ düzenleme kapsamı dışında tutuldu.

LİMİTLER AŞAĞI ÇEKİLDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ve konsolide olmayan bazda bir gerçek veya tüzel kişi ile bunların risk gruplarına kullandırabileceği kredilerin, ana sermayeye oranı en fazla yüzde 30 olacak. Daha önce bu oran bankaya göre yüzde 40 ila yüzde 60 arasında uygulanıyordu.

Ayrıca bankaların kendi dahil oldukları risk grubuna kullandırabilecekleri kredilerin ana sermayeye oranı da yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Söz konusu oran daha önce yüzde 35 ile yüzde 55 arasında değişiyordu.

SÜRE VERİLDİ

BDDK, yeni limitlerin uygulanmasına geçiş sürecinde bankalara uyum imkânı da tanıdı. Buna göre, tek kişi veya risk gruplarına kullandırılan kredilerde limit aşımı bulunan bankaların bu durumu 1 Nisan 2027 tarihine kadar gidermesi gerekecek. Bankanın kendi risk grubuna kullandırdığı kredilerdeki limit aşımlarının ise 1 Ekim 2026 tarihine kadar sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA