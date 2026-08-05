Petrol Düştü, Motorin Çakıldı, İndirim Pompaya Ne Zaman Yansıyacak?
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Motorinde dün gece yapılan 1,05 liralık indirimin ardından, sektör kaynakları litre fiyatında yaklaşık 3,97 liralık yeni bir indirimin daha beklendiğini belirtti. Yetkili makamların onayının ardından indirimin pompaya yansıması bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorin için bir kez daha indirim beklentisi oluştu. Motorinin litre fiyatında dün gece yürürlüğe giren 1,05 liralık indirimin ardından, sektör kaynakları yeni bir fiyat güncellemesine işaret etti.
SON GÜNLERİN EN DİKKAT ÇEKİCİ DÜŞÜŞÜ OLACAK
Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 3,97 lira tutarında yeni bir indirim gündemde bulunuyor. Söz konusu indirimin pompaya aynı tutarda yansıyıp yansımayacağı ise yetkili makamların değerlendirmesinin ardından kesinlik kazanacak. İndirimin hayata geçmesi halinde motorin fiyatlarında son günlerin en dikkat çekici düşüşlerinden biri yaşanmış olacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FIYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Motorin: 80,02 TL
Benzin: 67,24 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Motorin: 80,87 TL
Benzin: 67,08 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Motorin: 82,14 TL
Benzin: 68,20 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Motorin: 82,42 TL
Benzin: 68,50 TL
LPG: 33,79 TL
Kaynak: Haber Merkezi