Petrol Düştü, Motorin Çakıldı, İndirim Pompaya Ne Zaman Yansıyacak?

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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorin için bir kez daha indirim beklentisi oluştu. Motorinin litre fiyatında dün gece yürürlüğe giren 1,05 liralık indirimin ardından, sektör kaynakları yeni bir fiyat güncellemesine işaret etti.

SON GÜNLERİN EN DİKKAT ÇEKİCİ DÜŞÜŞÜ OLACAK

Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 3,97 lira tutarında yeni bir indirim gündemde bulunuyor. Söz konusu indirimin pompaya aynı tutarda yansıyıp yansımayacağı ise yetkili makamların değerlendirmesinin ardından kesinlik kazanacak. İndirimin hayata geçmesi halinde motorin fiyatlarında son günlerin en dikkat çekici düşüşlerinden biri yaşanmış olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FIYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Motorin: 80,02 TL

Benzin: 67,24 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Motorin: 80,87 TL

Benzin: 67,08 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Motorin: 82,14 TL

Benzin: 68,20 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Motorin: 82,42 TL

Benzin: 68,50 TL

LPG: 33,79 TL

Kaynak: Haber Merkezi