Piyasalarda Hareketlilik! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

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Döviz piyasalarında yukarı yönlü hareket yeni günde de devam etti. İstanbul serbest piyasada dolar ve euro, önceki kapanışın üzerinde işlem görerek güne yükselişle başladı.

Serbest piyasada dolar 47,5740 liradan alınırken, satış fiyatı 47,5760 lira olarak kaydedildi. Euro ise 54,9230 liradan alınırken, 54,9250 liradan satılıyor.

DEĞER KAZANARAK BAŞLADILAR

Önceki işlem gününde dolar 47,5470 liradan, euro ise 54,8280 liradan kapanış yapmıştı. Böylece her iki döviz kuru da yeni güne değer kazanarak başladı.

Liranın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı sürerken, piyasalarda döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi