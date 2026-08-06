Küresel Piyasalarda Altın Fırtınası: Ons Altın 7 Haftanın Zirvesinde, Hedef 5 Bin Dolar!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel emtia piyasalarında altın, yatırımcıların güvenli liman arayışı ve makroekonomik verilerin desteğiyle yükseliş serisini dördüncü işlem gününe taşıdı. Perşembe günkü işlemlerde yüzde 1 değer kazanan spot altın, ons başına 4 bin 285,84 dolara yükselerek 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve son 7 haftanın zirvesine yerleşti.

ABD VE İRAN SAVAŞI BİTİRECEK ANLAŞMAYA YAKIN

Altın fiyatlarındaki bu tarihi rallinin arkasında jeopolitik düzlemde yaşanan kritik bir diplomatik trafik yer alıyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Reuters'ın üst düzey İranlı kaynaklar ve bölgesel yetkililere dayandırdığı habere göre, İran ile Umman arasında yürütülen müzakerelerde yaklaşık 5 aydır devam eden ABD-İran savaşını sonlandıracak bir anlaşma taslağı hazırlandı. Taslağa göre Tahran yönetimine, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giriş yapan gemilerde kontrol yetkisi verilmesi planlanıyor.

PETROL DÜŞTÜ, FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERI ZAYIFLADI

Hürmüz Boğazı’nın ticarete yeniden tamamen açılabileceğine yönelik bu iyimserlik, küresel arz risklerini azaltarak petrol fiyatlarını aşağı çekti. Enerji maliyetlerindeki bu düşüş, merkez bankalarının enflasyonist baskı nedeniyle ilave faiz artırma ihtiyacını da hafifletti. Nitekim piyasalar, Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz artırma olasılığını iki gün önceki yüzde 67 seviyesinden yüzde 55'e kadar düşürdü.

'HEDEF 5 BİN DOLAR'

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, altındaki yükseliş trendinin arkasında Orta Doğu'da diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi olduğunu doğruladı. Değerli metalin teknik görünümüne dikkat çeken Sycamore, fiyatların 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı olması durumunda yükseliş trendinin ivmeleneceğini belirtti. Analist, bu pozitif senaryonun gerçekleşmesi halinde ons altının 5 bin dolar sınırına doğru hareketlenebileceğini öngördü.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ÇAKILDI, DİĞER METALLER DE UÇTU

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerindeki gerileme ve dolar endeksindeki (DXY) zayıflama, altın fiyatlarına en büyük kaldıracı sağladı. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,9 artışla 4 bin 345,80 dolara çıkarken, ralli diğer emtialara da yansıdı.

Spot gümüş yüzde 0,1 artışla 62,16 dolara, platin yüzde 1,7 yükselişle haziran ayından bu yana en yüksek seviyesi olan bin 764,10 dolara ulaştı. Paladyum ise yüzde 1,1 değer kazanarak bin 377,83 dolardan işlem gördü.

GÖZLER CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK VERİDE

Piyasalarda tüm dikkatler şimdi cuma günü ABD'den gelecek olan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisine kilitlendi. Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam raporunun iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesinin ardından, resmi istihdam verisinin Fed'in para politikası rotasını ve küresel piyasalardaki fiyatlamaları tamamen şekillendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Bloomberg HT