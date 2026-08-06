Telsizler Sustu, Faciadan Dönüldü: Trump’ı Taşıyan Helikopter Yolcu Uçağıyla Çarpışmaktan Son Anda Kurtuldu

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ABD Başkanı Donald Trump’ın içinde bulunduğu başkanlık helikopteri 'Marine One', başkent semalarında büyük bir facianın eşiğinden döndü. Beyaz Saray’dan havalanan helikopterin, kalkış yapan bir yolcu uçağıyla havada tehlikeli biçimde yakınlaştığı ve resmi raporlara göre "güvenli ayrım mesafesini" açıkça ihlal ettiği bildirildi.

KULENİN TELSİZİ BOZULDU, İLETİŞIM KOPTU

Olay, Başkan Trump’ı taşıyan Marine One helikopterinin Beyaz Saray bahçesinden havalandığı esnada meydana geldi. Amerikan medyasında yer alan detaylara göre, helikopter mürettebatı kalkış öncesinde başkentteki Ronald Reagan Havalimanı kontrol kulesine tam üç kez üst üste "havalanıyoruz" anonsu yaptı.

Ancak hava trafik kontrolörünün, kuledeki teknik bir telsiz arızası sebebiyle bu hayati uyarıları duymadığı belirlendi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İletişim kopukluğu nedeniyle rotasına devam eden Marine One, aynı anlarda havalimanından kalkışını gerçekleştiren bir yolcu uçağıyla havada karşı karşıya geldi. İki hava aracının yatayda yaklaşık 1.3 kilometreye, dikey eksende ise sadece 210 metreye kadar yaklaşarak faciaya davetiye çıkardığı iddia edildi.

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Beyaz Saray, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada havada "güvenli ayrım mesafesi ihlali" yaşandığını doğrularken, Başkan Trump’ın can güvenliğinin hiçbir aşamada doğrudan tehlikeye girmediğini savundu.

İletişim skandalına ve ihmaller zincirine yönelik federal düzeyde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: NTV