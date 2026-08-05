Avrupa’nın Göbeğinde Sabotaj Alarmı! Ukrayna Uçağının Yanında Bulunan Şey Dünyayı Ayağa Kaldırdı

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Avrupa'nın göbeğinde, Ukrayna’ya yönelik askeri ve lojistik yardımların ana üssü konumundaki Leipzig/Halle Havalimanı’nda ulusal güvenliği tehdit eden bir sabotaj girişimi son anda engellendi.

Alman basınında yer alan haberlerde, havalimanı çalışanlarının gece saatlerinde bir Antonov tipi Ukrayna nakliye uçağının yakınında modifiye edilmiş bir insansız hava aracının (İHA) tespit ettiği aktarıldı. İHA'nın üzerinde patlayıcı olduğu değerlendirilen, ne olduğu saptanamayan bir madde ile bir fünye bulunduğu belirtildi.

BOMBA ALARMI SIRASINDA DHL UÇAĞI HAVADA ÇARPIŞTI

Olayın ardından bomba imha uzmanlarının bölgeye sevk edildiği, Leipzig Polisi'nin de güvenlik gerekçesiyle havalimanındaki uçuşları geçici olarak durdurduğu ifade edildi.

Havalimanının kapatılması nedeniyle iniş yapamayan bir DHL kargo uçağının da havalimanı yakınlarında birkaç yüz metre irtifada kimliği belirsiz bir cisimle çarpıştığı kaydedildi. Haberlerde, uçağın güvenli şekilde Hannover Havalimanı'na yönlendirildiği, yapılan incelemede uçağın burun kısmında hafif hasar tespit edildiği belirtildi.

'ULUSAL GÜVENLİK SUÇU'

Aşağı Saksonya Polisi'nin olayı olası bir ulusal güvenlik suçu kapsamında değerlendirdiği ifade edildi. Saksonya Polisinden yapılan açıklamada, şüpheli İHA'nın dün 23.40 sularında tespit edildiği, kuzey pistinin yerel saatle gece 01.55 sularında tekrar kullanıma açıldığı ancak güney pistinin hala kullanıma kapalı olduğu aktarıldı.

DHL Sözcülüğü de şirket uçaklarından birinin havada bir cisimle çarpıştığını doğrularken, bu olay ile havalimanında ele geçirilen İHA arasında bağlantı bulunup bulunmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

NATO Devrede

NATO yetkilisi, olaydan haberdar olduklarını, Alman yetkililerin soruşturmasının devam ettiğini belirtti.

Leipzig-Halle Havalimanı, Ukrayna'ya yönelik askeri ve lojistik sevkiyatlarda önemli bir aktarma merkezi olarak biliniyor. Alman Hava Trafik Kontrolü (DFS), yılın ilk yarısında havalimanları çevresinde izinsiz drone uçuşları nedeniyle 145 operasyonel aksaklık kaydedildiğini açıklarken vakaların büyük bölümünde İHA'ları kullanan kişilerin kimliklerinin tespit edilemediği ifade edilmişti. Temmuz ayında ise Bavyera'da bir savunma sanayisi şirketini İHA ile gözetlediği şüphesiyle 37 yaşındaki Moldova vatandaşı bir kişi gözaltına alınmış, güvenlik kaynakları şüphelinin Rus istihbaratı adına hareket etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA