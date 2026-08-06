Yapay Zeka Devinde Tarihi Değişim: Türk Mühendis Koray Kavukçuoğlu Google DeepMind’ın Başına Geçti

Teknoloji devi Google, yapay zeka birimi DeepMind'da kritik bir liderlik değişimine gitti. Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu şirketin Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine getirilirken, kurucu Demis Hassabis Alphabet'in Baş Bilim İnsanı oldu.

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Yapay Zeka Devinde Tarihi Değişim: Türk Mühendis Koray Kavukçuoğlu Google DeepMind’ın Başına Geçti
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, yapay zeka operasyonlarını yürüten amiral gemisi Google DeepMind biriminde üst düzey yönetim kadrosunu tamamen yeniden yapılandırdı. Yapılan tarihi değişiklikle birlikte, alanında dünyaca tanınan Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu, Google DeepMind’ın Kıdemli Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturdu.

KARARI X'TEN DUYURDU

Google'ın ana şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, X hesabından, değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.

Pichai, Google DeepMind'ın kurucularından Demis Hassabis'in Google DeepMind'ın yönetim kurulu başkanı ve Alphabet'in baş bilim insanı olarak görev yapacağını, aynı zamanda Isomorphic Labs'e liderlik etmeyi sürdüreceğini bildirdi. Hassabis'in yeni görevinde zamanını ve odağını yapay genel zekanın ve bilimsel keşiflerin geleceğini şekillendirmeye ayıracağını belirten Pichai, bu çalışmanın Alphabet ve insanlık için büyük önem taşıdığını ifade etti.

TÜRK MÜHENDİS KORAY KAVUKÇUOĞLU’NA DEV GÖREV

Pichai, Google DeepMind'ın Teknoloji Direktörü ve Baş Yapay Zeka Mimarı Koray Kavukçuoğlu'nun ise Google DeepMind'ın kıdemli başkan yardımcılığı görevini üstleneceğini belirtti.

Kavukçuoğlu'nun model geliştirme süreçleri, öncü yapay zeka araştırmaları, Gemini uygulaması ve geliştirici ekiplerinden sorumlu olacağını aktaran Pichai, "Koray, 13 yıldır Google DeepMind'da ve alanında dünyaca tanınan bir uzman. Derin öğrenme ekibimizi kurdu ve WaveNet ile DQN gibi önemli atılımlara öncülük etti. Google DeepMind emin ellerde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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