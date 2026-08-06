İzmir’de Sokak Ortasında Dehşet: 15 Yaşındaki Çocuk Kalbinden Bıçaklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan 'kız meselesi' kavgasında kalbinden bıçaklanan 15 yaşındaki Mehmet D., kaldırıldığı hastanede duran kalbinin doktorlarca yeniden çalıştırılmasıyla hayata tutundu. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

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İzmir’in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre iki genç grup arasında 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Sokak ortasındaki kavgada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan ve hastanede kalbi duran 15 yaşındaki Mehmet D., doktorların olağanüstü müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arka kısmında iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURAN KALBİ DOKTORLAR YENİDEN ÇALIŞTIRDI

Mehmet D.'nin hastanede kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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