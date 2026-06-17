Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi Rakibi Belli Oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’ndaki rakibini öğrenen Başakşehir, Sarajevo ile Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, Avrupa yolculuğundaki ilk sınavını 23 Temmuz’da, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz’da oynayacak.
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UEFA Konferans Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Buna göre temsilcimiz RAMS Başakşehir'in rakibi de belli oldu.
SARAJEVO YA DA INTER TURKU
Turuncu-lacivertli ekip, Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi'nde 2. Tur müsabakaları 23 ve 30Temmuz'da oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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