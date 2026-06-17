Resmi Gazete Yayımlandı: 430 Mülki İdare Amirinin Görev Yeri Değişti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin yeniden belirlendiğini açıkladı. Çiftçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlendiğini vurguladı. Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, taşra teşkilatımızda görev yapan 15 mülki idare amirinden 11'i kaymakam, 4'ü vali yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatımızdaki görevlere atanmıştır. Ayrıca 208 mülki idare amirimiz kaymakamlıktan kaymakamlığa, 82'si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74'ü vali yardımcılığından vali yardımcılığına, 32'si ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atanmıştır. Bunun yanında İstanbul'da 5, Ankara'da 4 ve İzmir'de 6 Kaymakamımızın görev yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca, 6'sı il, 7'si ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirimizden, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 mülki idare amirimiz, görev süreleri boyunca ortaya koydukları başarılı hizmetler doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun görevlere atanmış, yerlerine ise yine kıdemli ve başarılı mülki idare amirlerimiz görevlendirilmiştir."

Muhterem Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın tensip ve takdirleriyle, İçişleri Bakanlığımıza ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlanmıştır.



Bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan… pic.twitter.com/LNl7pcqZF9 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 16, 2026

KİM NEREYE ATANDI?

Kararla Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Başer'in ataması yapıldı. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tekin Dundar getirildi.

Ayrıca, Önder Can'ın Uşak Vali Yardımcısı iken 27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı karar ile Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmasına dair hüküm iptal edildi.

Kaynak: AA