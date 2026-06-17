CHP'de Olağanüstü Kurultay Hareketliliği: İmzalar Genel Merkeze Teslim Edildi

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CHP'de Grup Başkanvekili Murat Emir ve 74 il başkanı, olağanüstü kurultay için toplanan 1000'ı aşkın delege imzasını, mutlak butlanla Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti.

833'Ü NOTER ONAYLI 1003 İMZA

Yaklaşık 833 delegenin noter onaylı imzasının yanında, haklarında tedbir kararı olduğu için kurultay taleplerini noter onayı olmadan ayrıca toplayan 170 İstanbul il delegesinin imzası bulunuyor.

CHP'de 38. Olağan Kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından başlayan yönetim krizinde yeni bir aşamaya geçildi. Partinin yeniden olağanüstü kurultaya gitmesini isteyen delegeler tarafından toplanan imzalar, CHP Genel Merkezi'ne sunuldu.

45 GÜN İÇİNDE KURULTAY TALEBİNDE ISRAR

CHP tüzüğüne göre delegelerin salt çoğunluğunun imzalı talebi üzerine genel başkanın 45 gün içinde partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.

Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararı nedeniyle, delegelerin iradesinin sakatlandığını, bu nedenle de olağanüstü kurultayın yapılamayacağını savunuyor.

CHP MYK 5. KEZ TOPLANACAK

Öte yandan saat: 14.00'te, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 5. kez MYK toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu toplantıda Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlarının ihraç edilip yerlerine yeni görevlendirmeler yapılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi