Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Midtjylland oldu. İlk maç 23 Temmuz'da TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde seri başı olamayan siyah-beyazlılar, 1. Grup'ta yer aldı. Beşiktaş, kura çekimi sonucunda Midtjylland'ın rakibi oldu.
DANİMARKA EKİBİNDE MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYİYOR
Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'da milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor.
BEŞİKTAŞ İLK MAÇTA EV SAHİBİ
Eşleşmede ilk maç 23 Temmuz'da TÜPRAŞ Stadyumu'nda, rövanş maçı ise deplasmanda 30 Temmuz'da oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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